Résultat des européennes à Valros : l'élection 2024 en direct

La fraction d'électeurs en faveur de la liste Bardella sera un enseignement majeur pour cette élection des députés européens localement, comme au niveau national. À Valros, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 36,68% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 34,02% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que prévoient les sondages en 2024 sur la France entière, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

Les habitants de Valros plutôt favorables à Le Pen il y a deux ans

Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient offert un beau démarrage pour le RN à Valros. Ce dernier s'était placé en tête dans la commune avec 33,02% au 1er round. Il gagnait ensuite avec 58,62% au second, le plaçant au plus haut niveau à l'échelle municipale. Le Parti s'était placé devant les candidats LFI-PS-PC-EELV (23,32%) et Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 19,25% au premier tour et encore Nouvelle union populaire écologique et sociale (41,38%) au second (Valros n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,02% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,9% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,82%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 58,29%, devant Emmanuel Macron à 41,71%.