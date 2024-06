En direct

19:10 - Sur qui vont se diriger les 30,28% de la Nupes à Varennes-Vauzelles ? Outre le résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes arriveraient dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes sondagières. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie lors des dernières européennes, avait atteint 20,16% à Varennes-Vauzelles, contre 7,65% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré son excellent résultat lors des dernières législatives, en 2022. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Varennes-Vauzelles, le binôme Nupes avait en effet obtenu 30,28% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Varennes-Vauzelles Si on met face à face le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Varennes-Vauzelles. Mais celle-ci pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. Assez pour prédire près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les derniers chiffres à Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 26,05%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, bénéficiant de 26,86% des suffrages. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 45,73% contre 54,27%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 23,82% au premier tour, contre 30,28% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va cumuler le plus de suffrages, avec 37,21% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin au résultat très net Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut encore sembler logique au moment du scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste à l'époque, était au plus haut à Varennes-Vauzelles, à 24,54%, soit 873 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 20,16% et Yannick Jadot à 9,81%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Varennes-Vauzelles aux européennes Quel impact auront les habitants de Varennes-Vauzelles sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 277 hab par km² et un taux de chômage de 11,66%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (78,69%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 3 525 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (13,15%) et le nombre de résidences HLM (24,64% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Varennes-Vauzelles mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 28,02% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - À Varennes-Vauzelles, quelle participation aux précédentes européennes ? Y aura-t-il une augmentation de l'abstention aux européennes, à l'image du record de 59% constaté en 2009 ? Sur tout le territoire français, le record d'abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À Varennes-Vauzelles, 66,25% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. L'observation des résultats des élections précédentes permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, sur les 3 743 inscrits sur les listes électorales à Varennes-Vauzelles, 46,17% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 55,6% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Election à Varennes-Vauzelles : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Varennes-Vauzelles, l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024 sera à n'en pas douter l'abstention. La flambée des prix des matières premières qui pèse sur le budget des Français, cumulée avec les incertitudes engendrées par la situation géopolitique actuelle seraient notamment capables de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Varennes-Vauzelles (58640). Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 23,21% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 25,43% au second tour. En comparaison, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 49,61% au premier tour et seulement 47,63% au deuxième tour.