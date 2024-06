Résultat des européennes à Varrains : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Varrains scruté à gauche La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, puisqu'on attend le choix des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus aujourd'hui. Au cours du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 19,22% des bulletins dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? En 2019, Glucksmann avait glané 4,38% à Varrains, contre 29,52% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois de ceux de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - La liste RN favorite pour les européennes à Varrains ? Si au niveau national, les intentions de vote chiffrent une progression du RN à près de 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella à environ 30% dans la commune), il faut réaliser pourtant que celui-ci n'a pour l'instant pris que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La dynamique devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les votants de Varrains plutôt pour Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 20,77% contre 36,86% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 33,43% contre 66,57%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 13,73% au premier tour, contre 40,39% pour le binôme LREM. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va glaner le plus de voix, avec 72,08% sur l'unique circonscription recouvrant Varrains.

12:45 - À Varrains, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des européennes 2019 Se retourner sur le dernier test peut de nouveau sembler évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Avec un score de 17,71%, Jordan Bardella avait été surpassé à l'issue des élections du Parlement européen il y a cinq ans par Nathalie Loiseau avec 29,52% des voix exprimées.

11:45 - Varrains : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Varrains comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 261 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 57 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 393 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (86,62 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 41,09% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 56,49% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 257,70 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Varrains manifeste la vigueur et l'authenticité d'une Europe en mutation.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : quelle situation à Varrains ? La participation des électeurs français aux européennes connaîtra-t-elle une amélioration, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? A l'échelle de l'Hexagone, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,28%. À Varrains, 65,59% des électeurs avaient participé. Comment votent d'habitude les citoyens de cette ville ? En 2019, au moment des élections européennes, 59,00% des électeurs de Varrains (Maine-et-Loire) avaient pris part au vote. La participation était de 52,04% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Varrains : la participation au cœur des préoccupations L'abstention sera incontestablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen à Varrains. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 44,48% au premier tour et seulement 47,98% au second tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 19,57% des inscrits sur les listes électorales de la localité. L'abstention était de 20,53% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.