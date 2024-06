En direct

19:07 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Saumur, qui va récupérer les voix de la Nupes ? La gauche unie aux législatives faisant déjà partie du passé, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? Lors du premier round des dernières législatives, la Nupes avait attiré 21,87% des votes au total sur les 2 composant la ville. Une somme à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait glané 5,9% à Saumur, contre 25,65% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Saumur avant les européennes ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella lors des européennes 2024 sera très scruté. À Saumur, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 22,98% au terme du vote européen et Marine Le Pen 21,74% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Emmanuel Macron en première position à la présidentielle à Saumur Saumur avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 21,74%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, porté par 33,09% des suffrages. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 39,09% contre 60,91%. Le RN ne convainquait pas plus à Saumur un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 17,32% au premier tour, contre 36,40% pour la majorité La République en Marche en moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 2 circoncriptions de la commune. A l'issue du second round, ce sont des encore candidats La République en Marche qui cumuleront le plus de voix, avec 62,66% sur les 2 circonscriptions recouvrant Saumur.

12:45 - À Saumur, Nathalie Loiseau en tête lors des dernières élections européennes Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? À Saumur, les précédentes élections européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 25,65% des bulletins exprimés. Elle devançait la liste de Jordan Bardella avec 22,98%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 11,91%.

11:45 - Saumur : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Saumur se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 26 215 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 2 031 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (66,52 %) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. La population étrangère de 1 039 personnes favorise une ouverture culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 817 € par an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,4%, synonyme d'une situation économique précaire. En conclusion, à Saumur, les problématiques locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Saumur : la mobilisation des électeurs aux européennes Ce scrutin européen verra-t-il une hausse de l'abstention comme en 2009 où un record avait été battu avec 59,37% ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17 heures. Comment votent habituellement les électeurs de cette agglomération ? Il y a 5 ans, au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 47,39% des électeurs de Saumur (Maine-et-Loire), contre un taux d'abstention de 54,91% il y a dix ans.

09:30 - Participation à Saumur : quelles perspectives pour les européennes ? La participation sera indéniablement l'une des clés des élections européennes 2024 à Saumur. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 71,42% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 72,19% au second tour, soit 13 800 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle atteignait 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. L'inflation cumulée avec les incertitudes liées à la situation géopolitique actuelle, sont de nature à renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Saumur.