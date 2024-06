Résultat des européennes à Vaux-en-Beaujolais : l'élection 2024 en direct

Enseignement clé pour ce dimanche : Vaux-en-Beaujolais compte parmi les rares communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 28,69% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 27,5% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Marine Le Pen en pôle position en 2022 à Vaux-en-Beaujolais

Le scrutin présidentiel est certainement la principale clé pour jauger la tendance locale. L'élection suprême s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. Elle rassemblait 27,5% au premier round, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 27,06% et 16,18% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,11% contre 52,89%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 21,24% des votes sur place, contre 25,13% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (60,76%).