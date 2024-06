Résultat des européennes au Perréon : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Qui vont désigner les supporters de la droite au Perréon ? La fraction d'électeurs du RN sera la clé du scrutin pour ces élections européennes à l'échelle locale, comme au niveau national. Si dans tout le pays, les sondeurs annoncent une progression moyenne du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella à près de 40% dans la commune), il faut noter néanmoins que le mouvement n'a en fait gagné que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Pourquoi le RN a un avantage Le choix de celui qui va présider la France est certainement la principale clé pour évaluer la tendance locale. Marine Le Pen avait marqué de nombreux points au Perréon pendant la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 32,41% des suffrages dès le premier tour. Au second tour de l'élection, c'est de nouveau elle qui s'imposait avec 51,57%, devant Emmanuel Macron à 48,43%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grattant 23,67% des voix sur place, contre 32,59% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (69,03%).

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella au Perréon Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le score de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut au Perréon, à 30,04%. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 21,02% et François-Xavier Bellamy à 13,07%.

11:45 - Les défis socio-économiques du Perréon et leurs implications électorales Dans les rues du Perréon, les élections sont en cours. Avec une population de 1 488 habitants répartis dans 668 logements, cette localité présente une densité de 106 hab par km². Ses 105 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la localité, 20,38 % de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 21,98 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 31,28% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 52,81% des familles sont composées de couples avec enfants. Au Perréon, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Le Perréon : quel était le niveau d'abstention aux précédentes élections européennes ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%, mieux qu'en 2014. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des scrutins européens passés. En 2019, lors des élections européennes, 57,17% des inscrits sur les listes électorales du Perréon avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 47,98% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter au Perréon : l'abstention au cœur des préoccupations Au Perréon, le niveau de participation constituera à n'en pas douter l'un des critères décisifs des européennes 2024. A l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 1 088 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 81,16% avaient pris part au scrutin. La participation était de 84,19% au premier tour, soit 916 personnes. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 53,71% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour. Quelle sera la participation au Perréon pour les européennes ? La baisse du pouvoir d'achat serait par exemple capable de modifier les choix que feront les électeurs du Perréon.