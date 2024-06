En direct

19:08 - À Berre-l'Étang, que vont décider les électeurs de la Nupes ? La Nouvelle union populaire et sociale ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? A l'issue du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 23,52% des bulletins dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 5,94% à Berre-l'Étang, contre 9,94% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut dans la soirée...

17:08 - Que vont choisir les votants de Berre-l'Étang ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. On note que Berre-l'Étang compte parmi les rares localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 40,61% lors du vote européen et Marine Le Pen 35,52% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Marine Le Pen en pôle position en 2022 à Berre-l'Étang Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un très bon démarrage pour le RN à Berre-l'Étang. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la commune avec 37,89% au premier tour et surtout 56,50% au second sur la circonscription du lieu. Il a même fait un meilleur pourcentage aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle précédente, puisqu'elle avait accumulé 35,52% au 1er tour et 58,34% au second dans la commune.

12:45 - À Berre-l'Étang, Jordan Bardella au sommet lors des européennes 2019 Se retourner sur le dernier test semble encore une fois une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 1696 électeurs de Berre-l'Étang avaient été séduits par le RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait attiré ainsi 40,61% des suffrages contre Manon Aubry à 12,93% et Nathalie Loiseau à 9,94%.

11:45 - Comment la composition démographique de Berre-l'Étang façonne les résultats électoraux ? La démographie et la situation socio-économique de Berre-l'Étang façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Avec une densité de population de 308 hab/km² et 44,85% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 16,34% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (82,1%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 3 845 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 17,65% et d'une population étrangère de 14,85% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Berre-l'Étang mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 44,1% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Taux de participation lors des européennes à Berre-l'Étang : les chiffres clés L'étude des élections antérieures permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention représentait 52,78% au sein de Berre-l'Étang (Bouches-du-Rhône), contre une abstention de 61,68% pour le scrutin européen de 2014. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2019, le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 49,9%, mieux qu'en 2014.

09:30 - La participation aux européennes à Berre-l'Étang À Berre-l'Étang, la participation sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024. Le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine serait de nature à inciter les électeurs de Berre-l'Étang (13130) à s'intéresser plus fortement de l'élection. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 71,16% au niveau de la ville. La participation était de 73,1% au premier tour, soit 6 917 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.