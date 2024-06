En direct

19:09 - Les électeurs de la Nupes très suivis Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait atteint 2,89% à Rognac, contre 14,77% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il pourrait arriver au coude-à-coude avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a fait long feu malgré son excellent résultat lors des dernières législatives. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Rognac, le binôme Nupes avait en effet cumulé 18,73% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,11% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,54% pour Yannick Jadot, 2,35% pour Fabien Roussel et 1,13% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Rognac, entre les 14,77% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 18,32% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,78% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel verdict pour le RN de Jordan Bardella à Rognac ? Le résultat des européennes au niveau local sera regardé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. On remarque que Rognac fait partie des quelques villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 41,07% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 38,11% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Rognac Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné lieu à un très bon résultat pour le RN à Rognac. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la cité avec 36,45% au 1er tour avant un formidable 59,21% au 2e sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 38,11% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,32% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,11%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 62,33%, devant Emmanuel Macron à 37,67%.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des européennes à Rognac il y a cinq ans ? Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? 41,07% des voix s'étaient portées vers l'extrême droite de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 14,77% et Yannick Jadot à 9,22%. Le mouvement nationaliste s'était imposé avec 1808 habitants de Rognac passés par les urnes.

11:45 - Rognac : démographie et socio-économie impactent les élections européennes A la mi-journée des européennes, Rognac foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 12 175 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 032 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (10,48 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les 408 résidents étrangers, représentant 3,36% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,89%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 269 €/an. En conclusion, à Rognac, les spécificités locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Rognac : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau national, le pic d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Rognac, 71,01% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Au cours des consultations politiques passées, les 12 287 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, pendant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention représentait 53,4% des électeurs de Rognac, à comparer avec une abstention de 61,78% en 2014.

09:30 - Abstention à Rognac : les leçons des précédentes élections À Rognac, l'abstention sera indiscutablement l'une des clés des européennes. Le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine ainsi que ses conséquences sur les prix des matières premières pourraient entre autres ramener les électeurs de Rognac (13340) dans les bureaux de vote. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 73,19% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au vote. La participation était de 73,81% au premier tour, c'est-à-dire 7 425 personnes. En comparaison, à l'échelle du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.