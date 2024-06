Résultat des européennes à Venasque : l'élection 2024 en direct

Si au niveau national, les sondages d'intentions de vote chiffrent une évolution du Rassemblement national à environ dix points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella à environ 30% dans la commune), on remarque pourtant que ce dernier n'a grappillé que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Résultat favorable à Renaissance à Venasque ?

Venasque avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 19,24%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, crédité de 32,11% des voix. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 41,07% contre 58,93%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 15,66% au premier tour, contre 36,42% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui glanera le plus de suffrages, avec 61,83% sur la seule circonscription couvrant la commune.