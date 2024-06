En direct

19:24 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Saint-Didier fait envie Une autre interrogation de ces élections européennes est celle du vote de gauche après la disparition de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Pour le premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 17,64% des suffrages dans la localité. Un score à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,18% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,85% pour Yannick Jadot, 2,64% pour Fabien Roussel et 1,04% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 4,63% à Saint-Didier, contre 22,26% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel verdict pour le RN de Jordan Bardella à Saint-Didier ? Le score du RN sera déterminant à l'échelle locale pour ces élections des députés européens 2024. Enseignement clé pour ce dimanche : Saint-Didier fait partie des quelques localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 32,33% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 29,13% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Situation favorable au RN à Saint-Didier ? Le verdict du scrutin le plus récent apparait comme un élément intéressant au moment de l'élection du jour. Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un joli score pour le RN à Saint-Didier. Le parti frontiste s'était hissé en tête dans la localité avec 32,27% au premier tour avant un formidable 54,87% au 2e sur l'unique circonscription couvrant la zone. Il a même enregistré un meilleur score aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques mois plus tôt. La candidate avait engrangé 29,13% au 1er tour et 49,96% au 2e dans la cité.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme sensé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. 32,33% des suffrages s'étaient dirigés vers le RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, face à Nathalie Loiseau à 22,26% et Yannick Jadot à 12,08%. Le mouvement d'extrême droite avait rassemblé ainsi pas moins de 321 électeurs de Saint-Didier.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Didier Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Saint-Didier comme partout en France. Avec ses 2 126 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 240 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 626 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (79,04 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 33,12% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 59,11% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 458,16 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. En résumé, Saint-Didier incarne les défis et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Saint-Didier : quel était le pourcentage d'abstention aux précédentes européennes ? Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette commune lors des derniers scrutins européens ? A l'occasion des élections européennes 2019, parmi les 1 036 inscrits sur les listes électorales à Saint-Didier, 38,52% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 46,99% pour les européennes de 2014. Près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% le midi et déjà 43% à 17h.

09:30 - C'est le moment de voter à Saint-Didier pour les européennes Le niveau d'abstention sera à n'en pas douter un critère déterminant de ce scrutin européen 2024 à Saint-Didier. Les études montrent que l'abstention est souvent plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ? Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 83,16% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec un taux de participation de 82,39% au second tour, soit 1 460 personnes. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 60,53% au premier tour et seulement 59,22% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Saint-Didier ?