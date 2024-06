En direct

19:26 - Quel résultat pour Glucksmann à gauche à l'issue de ces européennes 2024 ? Après le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes sondagières. Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 27,71% à Vendrennes, contre 5,33% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections du Parlement à Vendrennes, le binôme Nupes avait en effet obtenu 16,03% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Quel résultat à Vendrennes pour les candidats de Bardella ? La liste Bardella devrait s'approcher de 30% à Vendrennes si la situation prévue par les enquêtes d'opinion au niveau national se répercute localement. Le chef de file est en effet crédité d'environ 30% des votes dans l'Hexagone, soit dix points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? La projection est simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN sur place. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour).

15:02 - Les électeurs de Vendrennes plutôt favorables à Emmanuel Macron à la présidentielle Vendrennes avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 25,19%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, porté par 39,83% des suffrages. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 39,05% contre 60,95%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 14,14% au premier tour, contre 47,59% pour le binôme Divers droite. Sur la commune de Vendrennes, c'est finalement une majorité Divers droite qui sera désignée à l'issue du second tour, confirmant la défaite du Rassemblement national.

12:45 - 27,71% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans à Vendrennes Quel résulat était tombé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore indispensable au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Le podium des dernières européennes à Vendrennes était le suivant : la liste de François-Xavier Bellamy avec 10,66% des voix, troisième, précédée de la liste de Jordan Bardella avec 20,43% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 27,71%, en tête dans la localité.

11:45 - Élections à Vendrennes : l'impact des caractéristiques démographiques Dans les rues de Vendrennes, les élections sont en cours. Dotée de 736 logements pour 1 791 habitants, la densité de la ville est de 98 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 67 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 916 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (9,92 %) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les électeurs, dont 41,03% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 52,43% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 199,78 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. À Vendrennes, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Vendrennes : un aperçu détaillé Afin de comprendre le vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des scrutins européens passés. Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, sur les 617 personnes en âge de voter à Vendrennes, 48,77% avaient pris part au scrutin. La participation était de 40,99% pour les européennes de 2014. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le pourcentage de participation aux élections européennes atteignait 50,1%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Vendrennes À Vendrennes, l'une des clés de ce scrutin européen sera la participation. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 54,98% au premier tour et seulement 63,07% au deuxième tour. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, 17,93% des électeurs dans la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 17,49% au second tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour, c'était presque un record.