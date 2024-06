En direct

19:16 - Quelles sont les options de reports des voix Nupes à Saint-Fulgent ? Après le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sont donnés à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les études sondagières. Mais il faut noter que Glucksmann avait glané 3,6% à Saint-Fulgent, contre 31,41% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré son excellent score lors des législatives. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Saint-Fulgent, le binôme Nupes avait en effet obtenu 13,98% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,13% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,86% pour Yannick Jadot, 1,35% pour Fabien Roussel et 1,91% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Saint-Fulgent avant les européennes Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la liste Bardella lors des élections européennes 2024 sera très observé. Les intentions de vote dessinent une liste Bardella à 30% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que son score de 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance doit l'approcher de 30% à Saint-Fulgent, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la ville. Mais Saint-Fulgent n'est pas la France et on note que le Rassemblement national n'a pour l'instant pris ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Ce qui devrait calmer les analyses les plus expéditives.

15:02 - Avantage Hayer à Saint-Fulgent ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Fulgent lors du premier tour de la présidentielle, avec 44,24%, battant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 22,44%. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 32,33% contre 67,67%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Saint-Fulgent par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 12,52% au premier tour, contre 48,94% pour le binôme Divers droite. Il n'y arrivera pas plus au second tour, laissant également le binôme Divers droite finir gagnant.

12:45 - 31,41% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Saint-Fulgent Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler une évidence au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Le podium des précédentes européennes à Saint-Fulgent était le suivant : la liste de Yannick Jadot avec 12,67% des suffrages, sur la troisièmemarche, devançée par la liste de Jordan Bardella avec 20,84% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 31,41%, gagnante dans la localité.

11:45 - Élections européennes à Saint-Fulgent : un éclairage démographique Quelle influence la population de Saint-Fulgent exerce-t-elle sur le résultat des européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 34% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 6,47%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (71,88%) met en exergue l'importance des questions d'habitat et d'aménagement du territoire. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 848 €/an montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1 253 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,54%) révèle des impératifs de soutien social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,69%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Fulgent mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,26% des résidents titulaires du seul bac. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Saint-Fulgent : étude du niveau d'abstention aux européennes Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33%. À Saint-Fulgent, 72,45% des votants avaient participé. Comment votent habituellement les habitants de cette ville ? Il y a cinq ans, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 1 450 personnes en âge de voter à Saint-Fulgent, 54,88% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 42,82% en 2014.

09:30 - Participation à Saint-Fulgent : les leçons des précédentes élections L'abstention constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen à Saint-Fulgent. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 44,64% au premier tour. Au second tour, 42,05% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 804 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 80,36% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 79,1% au premier tour, c'est-à-dire 2 218 personnes. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.