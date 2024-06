Résultat des européennes à Mesnard-la-Barotière : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Quel score pour la liste RN lors des européennes à Mesnard-la-Barotière ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé au prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. La progression du RN, qui s'élève déjà à 9 points entre son résultat des européennes de 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les sondages donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt dix points de plus en 2024 qu'en 2019 ou en 2022. En faisant une projection sommaire, on peut donc déduire que le RN sera à près de 24% à Mesnard-la-Barotière ce 9 juin au soir.

15:02 - Les votants de Mesnard-la-Barotière penchaient pour Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Mesnard-la-Barotière lors du premier tour de la présidentielle, avec 41,38%, arrivant devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 23,3%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 31,39% contre 68,61%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 12,04% au premier tour, contre 50,33% pour le binôme Divers droite. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Divers droite qui glanera le plus de voix, avec 64,74% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en première position lors des européennes Se retourner sur le dernier test apparait de nouveau comme évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas rassemblé les électeurs il y a cinq ans, la liste de Jordan Bardella terminant deuxième avec 14,81% aux élections européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui montait sur la première marche avec 32,62%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Mesnard-la-Barotière : un regard sur la démographie locale La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Mesnard-la-Barotière déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Avec une densité de population de 116 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 5,42%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (92,98%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 466 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,32%) et le nombre de résidences HLM (4,79% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Mesnard-la-Barotière mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,71% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Mesnard-la-Barotière : quel était le pourcentage d'abstention aux élections européennes ? Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : la participation aux européennes atteignait 50,12%. Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédents scrutins européens. En 2019, pendant les élections européennes, 514 personnes habilitées à voter à Mesnard-la-Barotière s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 53,99%). La participation était de 40,56% lors des européennes de 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Mesnard-la-Barotière ? L'un des facteurs principaux de ces élections européennes 2024 sera incontestablement le niveau d'abstention à Mesnard-la-Barotière. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses conséquences en matière énergétique et économique sont par exemple capables d'avoir un impact sur les choix que feront les habitants de Mesnard-la-Barotière. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 1 029 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 82,51% avaient participé à l'élection. La participation était de 84,82% au second tour, ce qui représentait 872 personnes. En comparaison, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 45,11% au premier tour et seulement 39,69% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Mesnard-la-Barotière ?