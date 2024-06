Résultat des européennes à Vendres : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le dernier test apparait encore comme indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 385 votants de Vendres s'étaient tournés vers le Rassemblement national il y a cinq ans, aux européennes. La liste de Jordan Bardella avait attiré 37,86% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 12,78% et Yannick Jadot à 11,11%.

11:45 - Les données démographiques de Vendres révèlent les tendances électorales

Comment la population de Vendres peut-elle affecter les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de 31% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 15,65%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (44,33%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 921 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (16,07%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,90%) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Un pourcentage de résidences secondaires de 52,42%, comme à Vendres, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des habitations secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des résidents.