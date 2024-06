En direct

19:16 - Une course Renaissance-Parti socialiste aussi à Fleury pour ces européennes 2024 ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, avec comme inconnue le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. A l'occasion du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait obtenu 15,21% des voix dans la localité. Une poussée à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait atteint 6,39% à Fleury, contre 15,83% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national à Fleury, un favori aux européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour cette élection. À Fleury, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 43,06% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 38,88% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les électeurs de Fleury plutôt pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient abouti à un puissant score pour le RN à Fleury. Le parti frontiste avait obtenu une place en tête dans la commune avec 34,58% au 1er tour. Il gagnait ensuite avec 56,51% au 2e sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 38,88% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,25% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,4%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 61,6%, devant Emmanuel Macron à 38,4%.

12:45 - En 2019, un précédent très instructif Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait aussi comme une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, 862 habitants de Fleury passés par les urnes s'étaient tournés vers le parti lepéniste à l'époque, aux européennes. La liste, déjà chapeautée par Jordan Bardella, cumulait ainsi 43,06% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 15,83% et Yannick Jadot à 6,74%.

11:45 - Les enjeux locaux de Fleury : tour d'horizon démographique La démographie et le profil socio-économique de Fleury contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Dans la commune, 11,98% des résidents sont des enfants, et 43,09% ont 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (17,43%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 2 010 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (14,8%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (14,02%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 78,31%, comme à Fleury, indique la présence d'une population plus aisée. Les mesures de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des habitants.

10:30 - Fleury : quel était le taux d'abstention aux précédentes élections européennes ? Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : le taux de participation aux élections européennes s'élevait à 50,12%. L'étude des rendez-vous électoraux passés permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette localité. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, 57,9% des inscrits sur les listes électorales de Fleury s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 49,31% pour le scrutin de 2014.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Fleury À Fleury, l'une des grandes inconnues des européennes sera incontestablement l'abstention. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 50,53% au premier tour. Au second tour, 50,11% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Fleury ? A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 76,83% au sein de la localité. La participation était de 76,48% au premier tour, ce qui représentait 3 028 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c'était presque un record.