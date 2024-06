L'union de la gauche aux législatives ayant éclaté, que feront ses électeurs pour ces élections européennes ? Pour le premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait obtenu 16,17% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (10,59% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,03% pour Yannick Jadot, 2,27% pour Fabien Roussel et 0,76% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était arrogé 4,95% à Venizel, contre 13,96% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer dans la soirée...

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Venizel

À Venizel, on peut souligner que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 49,32% à l'issue du rendez-vous européen et Marine Le Pen 47,5% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages récents au niveau de la France, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin. Le RN a peut-être atteint son maximum…