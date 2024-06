Une autre interrogation qui accompagne ces européennes 2024 sera celle du vote de gauche après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Lors du premier round des législatives, la candidature Nupes avait glané 22,39% des suffrages dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait glané 3,17% à Villeneuve-Saint-Germain, contre 12,13% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Villeneuve-Saint-Germain : les 12,13% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 19,9% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 20% de LREM au premier tour des législatives ?

Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera regardé avec le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Alors qu'on annonce une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Villeneuve-Saint-Germain semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote locaux. Le RN y a peut-être atteint son maximum…

Dernières élections en date, les législatives avaient abouti à un très bon démarrage pour le RN à Villeneuve-Saint-Germain. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la commune avec 41,41% au 1er tour. Il s'imposait ensuite avec 62,05% au deuxième sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 42,89% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,9% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,44%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 61,55%, devant Emmanuel Macron à 38,45%.

11:45 - Les données démographiques de Villeneuve-Saint-Germain révèlent les tendances électorales

La composition démographique et la situation socio-économique de Villeneuve-Saint-Germain déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec une densité de population de 554 hab/km² et 45,35% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 19,06% pourrait agir sur les espérances des électeurs quant aux directives européennes sur le travail. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 419 euros/an, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 6,12% et d'une population immigrée de 9,06% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Villeneuve-Saint-Germain mettent en avant une diversité de qualifications, avec 30,87% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.