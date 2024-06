En direct

19:08 - Sur qui vont se diriger les voix de la Nupes à Verdun ? L'autre incertitude qui entoure ces européennes est celle du poids de la gauche après la disparition de la Nupes. A l'issue du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait cumulé 18,55% des voix dans la commune. Une somme à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 6,27% à Verdun, contre 22,81% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Verdun : les 22,81% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,76% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 20,91% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Que vont décider les habitants de Verdun ? On remarque que Verdun fait partie des quelques communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 28,78% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 28,38% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Renaissance à Verdun ? Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné un très gros résultat pour le RN à Verdun. Le parti avait terminé en tête dans la ville avec 23,25% au premier tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme La République en Marche sur l'unique circonscription du lieu. Lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques mois plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 29,76% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 28,38% et Jean-Luc Mélenchon avec 15,82%. Au second, Emmanuel Macron l'emportait avec 53,13% devant Marine Le Pen (46,87%).

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des élections européennes 2019 à Verdun Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il répéter le verdict de 2019 ? Il y a cinq ans, à Verdun, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella à sa tête, avait pris la première place, glanant 28,78% des voix contre Nathalie Loiseau à 22,81% et Yannick Jadot à 10,04%. Ce qui correspond à 1433 votes dans la cité.

11:45 - Dynamique électorale à Verdun : une analyse socio-démographique A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Verdun regorge de diversité et d'activités. Avec ses 16 689 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 1 186 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (63,08 %) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. La présence de 867 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 6,81%, favorise son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2031,59 euros par mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,58%, révélant une situation économique précaire. À Verdun, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Verdun : les chiffres clés Au fil des dernières années, les 17 658 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, sur les 5 238 personnes en âge de voter à Verdun, 55,04% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 63,38% lors des élections européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux de participation qui est toujours très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de la France entière, le plus haut taux d'abstention a été constaté durant le premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Verdun, 73,72% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Verdun Le taux d'abstention constituera incontestablement l'un des critères décisifs de ces élections européennes 2024 à Verdun. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 33,95% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 35,88% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017. Les études montrent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ?