En direct

19:14 - À Verdun-sur-Garonne, que vont décider les électeurs de la gauche ? Une autre incertitude qui entoure ces élections européennes sera celle du vote de gauche après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Verdun-sur-Garonne, le binôme Nupes avait en effet cumulé 28,95% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une performance à mettre en perspective avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,32% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,11% pour Yannick Jadot, 3,03% pour Fabien Roussel et 2,39% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 7,89% à Verdun-sur-Garonne, contre 17,07% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie ou encore du Parti communiste.

17:08 - Le Rassemblement national à Verdun-sur-Garonne, un favori aux européennes ? Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera scruté à la loupe pour ces élections européennes, au niveau local, comme dans le reste de la France. À Verdun-sur-Garonne, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 27,24% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 27,45% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Résultat favorable au RN à Verdun-sur-Garonne ? La communauté des électeurs de Verdun-sur-Garonne avait servi un net avantage à Marine Le Pen au terme du scrutin présidentiel il y a deux ans. La cheffe de file du parti d'extrême droite terminait avec 27,45% au premier round. Nouveau coup de marteau au second tour contre Emmanuel Macron avec 50,23%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 25,01% des suffrages sur place, contre 28,95% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Il bénéficiait en revanche d'un report de voix favorable au second tour, avec 50,85%, contre 49,15% pour le binôme Ensemble !.

12:45 - Jordan Bardella devant les autres lors des élections européennes 2019 à Verdun-sur-Garonne Revenir cinq ans en arrière semble toujours logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Verdun-sur-Garonne, avec 27,24%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 17,07% et Yannick Jadot à 12,57%.

11:45 - Verdun-sur-Garonne : démographie, élections et stratégies politiques Dans les rues de Verdun-sur-Garonne, les élections sont en cours. Avec ses 4 866 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 297 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 909 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une voiture (79,02 %) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Verdun-sur-Garonne incarne une communauté diversifiée, avec ses 190 résidents étrangers, soit 3,93% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 11,36%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2234,04 € par mois. Verdun-sur-Garonne manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en mutation.

10:30 - À Verdun-sur-Garonne, quelle abstention aux élections européennes ? Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 4 936 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Durant les dernières européennes, sur les 1 810 personnes en âge de voter à Verdun-sur-Garonne, 51,82% s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 47,33% il y a dix ans. Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12 heures et déjà 43% à 17h.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Verdun-sur-Garonne : scrutin en cours L'une des clés du scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter l'étendue de la participation à Verdun-sur-Garonne. Les habitants des grandes et moyennes communes votent fréquemment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle changer pour les européennes ? En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, 23,46% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 25,99% au deuxième tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.