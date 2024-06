Résultat des européennes à Bessens : l'élection 2024 en direct

17:24 - Marine Le Pen en tête il y a deux ans à Bessens

Le résultat du test démocratique le plus récent semble un indice intéressant au moment des européennes. Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient abouti à un puissant score pour le RN à Bessens. Le parti s'était élevé en tête dans la ville avec 32,73% au premier tour et surtout 59,82% au second, lui garantissant le plus haut niveau du paysage municipal sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 35,58% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,86% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,29%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 57%, devant Emmanuel Macron à 43%.