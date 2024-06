Résultat des européennes à Maillot : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Quelle performance pour la liste RN lors des européennes à Maillot ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Maillot semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote sur place. Confirmation à venir ?

15:02 - Les votants de Maillot penchaient pour Le Pen il y a deux ans Le verdict du plus récent scrutin apparait comme un précédent intéressant au moment de l'élection en cours. Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient offert un excellent score pour le Rassemblement national à Maillot. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la ville avec 28,00% au 1er round, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 28,02% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,01% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,81%. Avec 46,15% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 53,85%.

12:45 - À Maillot, Jordan Bardella au sommet lors des dernières élections européennes Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Le résultat de la liste Rassemblement national, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Maillot, avec 33,2%. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 19,71% et François-Xavier Bellamy à 10,17%.

11:45 - Maillot : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Les facteurs démographiques et socio-économiques de Maillot révèlent des tendances claires susceptibles d'impacter le résultat des élections européennes. Dans le bourg, 18,91% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 30,51% de 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (88,08%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 459 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 6,14% et d'une population immigrée de 9,04% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Maillot mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 29,52% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Maillot : quel était le pourcentage de participation aux précédentes européennes ? Est-ce que les électeurs français se déplaceront plus pour participer aux européennes 2024, à l'instar du rebond observé en 2019 ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : le pourcentage de participation aux élections européennes représentait 50%. L'analyse des scrutins européens précédents est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 504 électeurs de Maillot s'étaient rendus aux urnes (soit 58%), contre un taux de participation de 51,46% en 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Maillot pour les européennes La participation sera sans nul doute l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 à Maillot. Au premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 21,22% dans la ville. L'abstention était de 26,91% au deuxième tour. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,16% au premier tour. Au second tour, 49,35% des électeurs ne se sont pas déplacés. La situation géopolitique actuelle et ses retombées sur les prix du quotidien seraient de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Maillot .