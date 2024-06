En direct

19:12 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va profiter du score de la Nupes à Vexin-sur-Epte ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, avait atteint 3,51% à Vexin-sur-Epte, contre 17,83% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des législatives, en 2022. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Vexin-sur-Epte, le binôme Nupes avait en effet obtenu 18,7% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,23% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,12% pour Yannick Jadot, 2,21% pour Fabien Roussel et 0,83% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Quel résultat pour la liste Rassemblement national à Vexin-sur-Epte ? Si dans l'Hexagone, les sondages d'opinion dessinent une progression du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella à près de 40% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le parti n'a pris que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La dynamique pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Marine Le Pen en première position à la dernière présidentielle à Vexin-sur-Epte Le résultat du plus récent scrutin semble un enseignement intéressant au moment de l'élection du jour. Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné lieu à un beau résultat pour le RN à Vexin-sur-Epte. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la ville avec 32,71% au 1er round avant un formidable 54,49% au 2e, le portant au sommet à l'échelle communale. Le RN avait battu les candidats La République en Marche avec 26,81% et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 18,70% au premier tour puis encore LREM avec 45,51% au second sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 35,34% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,74% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,23%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 54,8%, devant Emmanuel Macron à 45,2%.

12:45 - À Vexin-sur-Epte, Jordan Bardella en première position en 2019 Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le score de la liste RN, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Vexin-sur-Epte, avec 34,32%, soit 791 voix. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 17,83% et Yannick Jadot à 10,89%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Vexin-sur-Epte et leurs implications électorales A mi-chemin des élections européennes, Vexin-sur-Epte émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 5 990 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 373 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 1 841 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (19,3 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 33,15% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 42,75% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1338,58 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. En conclusion, à Vexin-sur-Epte, les enjeux locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Vexin-sur-Epte : analyse du niveau d'abstention aux précédentes européennes Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de scrutin. Pour rappel, au niveau de la France en 2019, la participation aux européennes atteignait 50%. Au cours des dernières élections, les 6 126 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, lors des précédentes élections européennes, parmi les 2 391 inscrits sur les listes électorales à Vexin-sur-Epte, 52,27% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 48,4% en 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Vexin-sur-Epte ? L'une des grandes inconnues des européennes 2024 sera immanquablement l'ampleur de l'abstention à Vexin-sur-Epte. Les habitants des petites communes se déplacent toujours plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 21,93% des électeurs dans l'agglomération avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 21,63% au deuxième tour. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.