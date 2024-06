En direct

19:16 - Sur quel candidat vont se diriger les orphelins de la Nupes à Veyre-Monton ? Outre le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux sont donnés à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes sondagières. Le candidat de gauche s'était élevé à 8,59% à Veyre-Monton, contre 25,76% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a déjà éclaté malgré sa percée lors des dernières élections législatives. La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des législatives à Veyre-Monton, le binôme Nupes avait en effet enregistré 25,78% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,54% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,87% pour Yannick Jadot, 3,34% pour Fabien Roussel et 2,82% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Veyre-Monton avant les européennes Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera la clé du scrutin pour ces élections européennes 2024 localement. Si on associe le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 3 points à Veyre-Monton. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les sondages offrant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points par rapport à la présidentielle. De quoi s'attendre à environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les enseignements de 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Veyre-Monton lors du premier tour de la présidentielle, avec 34,69%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 18,55%. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 34,3% contre 65,7%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 15,16% au premier tour, contre 33,98% pour le binôme La République en Marche. Le second tour sera à l'avenant, laissant également le binôme La République en Marche gagner le scrutin.

12:45 - 25,76% pour Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 à Veyre-Monton Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? À Veyre-Monton, les dernières élections européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 25,76% des suffrages. Elle devançait la liste de Jordan Bardella avec 15,96% et Yannick Jadot avec 13,3%.

11:45 - Veyre-Monton : démographie et socio-économie impactent les européennes Quelle influence les électeurs de Veyre-Monton exercent-ils sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 283 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 7,84%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (12,12%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 1 650 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,48%) met en évidence des impératifs de suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,64%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Veyre-Monton mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,15% des habitants titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Veyre-Monton Au fil des précédentes consultations politiques, les 3 723 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, au moment des précédentes européennes, 56,29% des inscrits sur les listes électorales de Veyre-Monton s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 47,91% lors des européennes de 2014. Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,1%.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Veyre-Monton ? L'un des critères clés de ces élections européennes 2024 sera le niveau d'abstention à Veyre-Monton. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, 81,98% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 78,93% au deuxième tour, c'est-à-dire 2 458 personnes. En comparaison, à l'échelle du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour. Les études montrent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ?