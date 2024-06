Après le résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo pourraient arriver au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut rappeler que Le candidat de gauche avait obtenu 7,69% au Crest, contre 29,67% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a été dissoute. La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des législatives au Crest, le binôme Nupes avait en effet cumulé 26,58% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. La liste Bardella devrait se situer à 20% au Crest si la situation prévue par les intentions de vote au niveau national s'applique localement. Le chef de file est en effet crédité d'environ 30% des suffrages dans l'Hexagone, soit dix points de plus qu'en 2019. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? Le pronostic est un peu facile, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN sur place. Entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 5 points.

La commune du Crest avait opté pour Marine Le Pen à 16,3% lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la patronne du RN avec 36,88% et 17,23% des votes. Le deuxième tour de scrutin la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron finissant à 70,55% contre 29,45% pour Le Pen. Au premier tour des élections législatives, Le Crest, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'imposer avec 35,60%, alors que le RN restera derrière à 13,63%. Le RN restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:45 - Le Crest : démographie, élections et perspectives d'avenir

Comment les électeurs du Crest peuvent-ils affecter le résultat des européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le village, avec près de 29% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 3,72%. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 32,92%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,85%) révèle des besoins de suivi social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,03%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (39,21%), suggèrent un niveau élevé d'instruction au Crest, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.