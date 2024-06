En direct

19:15 - Les orphelins de la coalition de gauche convoités Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections en date, les législatives, elle a explosé en vol désormais, rendant très flou le vote de gauche aujourd'hui. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 aux Martres-de-Veyre, le binôme Nupes avait en effet réuni 34,71% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 9,22% aux Martres-de-Veyre, contre 20,7% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Sur quel candidat vont se diriger les voix de droite aux Martres-de-Veyre ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat du RN lors de ces européennes 2024 sera très instructif. Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national prédite par les sondeurs au niveau national pour ces européennes, soit pas moins de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de celui-ci a toutes les chances de s'élever tout proche des 30% aux Martres-de-Veyre. Un calcul qui semble logique compte tenu des électeurs déjà arrachés par les lepénistes dans la localité entre les européennes 2019 (17,86%) et Marine Le Pen en 2022 (22,91% au premier tour de la présidentielle) : une hausse de 5 points qui peut encore grimper.

15:02 - Les dernières tendances aux Martres-de-Veyre C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête aux Martres-de-Veyre lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,12%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 22,91%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 41,33% contre 58,67%. Le RN n'a pas plus convaincu aux Martres-de-Veyre par la suite, lors des élections des députés, avec 16,88% au premier tour, contre 34,71% pour le binôme Nupes. Il n'y arrivera pas plus au second tour, qui verra encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale gagner le scrutin.

12:45 - Que retenir des élections européennes aux Martres-de-Veyre il y a cinq ans ? Regarder en arrière peut encore sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Avec un score de 17,86%, Jordan Bardella avait été battu à l'issue des européennes à l'époque par la liste portée par Nathalie Loiseau avec 20,7% des suffrages.

11:45 - Élections aux Martres-de-Veyre : l'impact des caractéristiques démographiques Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Les Martres-de-Veyre, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 3 863 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 244 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 1 206 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 15,96 % des résidents sont des enfants, et 7,36 % ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 37,48% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 292 euros/an, la ville défend une économie équilibrée malgré les défis. Les Martres-de-Veyre manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il aux Martres-de-Veyre ? Afin de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il faut analyser les résultats des élections passées. Cinq ans auparavant, lors des précédentes européennes, parmi les 1 631 personnes en âge de voter aux Martres-de-Veyre, 51,5% s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 41,43% lors des européennes de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type d'élection. Sur le plan national, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. Aux Martres-de-Veyre, 70,59% des habitants avaient voté.

09:30 - Les élections européennes sont lancées aux Martres-de-Veyre : scrutin en cours Ce 9 juin, lors des élections européennes aux Martres-de-Veyre, qu'en sera-t-il de la participation ? A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 72,66% des électeurs de la commune, contre une participation de 76,1% au premier tour, ce qui représentait 2 429 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,46% au premier tour et seulement 44,84% au deuxième tour. La guerre entre la Russie et l'Ukraine et ses répercussions sur l'économie mondiale seraient de nature à inciter les électeurs des Martres-de-Veyre à ne pas rester chez eux.