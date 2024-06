Résultat des européennes à Vieux-Berquin : l'élection 2024 en direct

Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait toujours comme évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur le détail, 266 électeurs de Vieux-Berquin avaient été séduits par la liste RN il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella cumulait ainsi 26,36% des votes contre Nathalie Loiseau à 21,21% et Yannick Jadot à 11,69%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Vieux-Berquin aux européennes

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Vieux-Berquin mettent en évidence des tendances nettes susceptibles d'affecter le résultat des élections européennes. Avec 34% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,07%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Un revenu moyen par foyer fiscal de 30 669 €/an montre l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1 020 votants. Le nombre de familles monoparentales (11,32%) révèle la nécessité d'un suivi social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,36%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Vieux-Berquin mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,23% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.