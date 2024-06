Résultat des européennes à Vieux-Boucau-les-Bains : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Quels peuvent être les reports pour les voix de la Nupes à Vieux-Boucau-les-Bains ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Vieux-Boucau-les-Bains, le binôme Nupes avait en effet enregistré 32,66% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Un chiffre à mettre en perspective avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 11,36% à Vieux-Boucau-les-Bains, contre 26,41% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Vieux-Boucau-les-Bains Le score obtenu par le Rassemblement national sera un enseignement majeur pour cette élection des députés européens 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. À Vieux-Boucau-les-Bains, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 17,97% au terme du précédent vote européen et Marine Le Pen 15,92% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce qu'annoncent les sondages récents à l'échelle nationale, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Les inscrits de Vieux-Boucau-les-Bains plutôt pour Macron à la présidentielle Avec 15,92%, c'est un score trop serré qu'avait obtenu Marine Le Pen à Vieux-Boucau-les-Bains au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La cheffe du RN était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 29,09% et 21,43% des votes. Le deuxième tour de scrutin la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 65,16% contre 34,84% pour Le Pen. Avec 15,12%, le Rassemblement national sera devancé par la suite par les 32,66% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Ce ne sera pas mieux au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - Nathalie Loiseau en tête lors des dernières européennes à Vieux-Boucau-les-Bains Les résultats de ce soir vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? Le podium des dernières européennes à Vieux-Boucau-les-Bains était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 26,41% des voix, devançant la liste de Jordan Bardella avec 17,97% et Yannick Jadot avec 11,8%.

11:45 - Les données démographiques de Vieux-Boucau-les-Bains révèlent les tendances électorales Dans la commune de Vieux-Boucau-les-Bains, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des européennes. Le taux de chômage à 15,89% peut agir sur les attentes des habitants en matière de mesures européennes sur le travail. Avec une densité de population de 371 hab par km² et 36,17% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (80,12%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 962 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (16,49%) et le nombre de résidences HLM (5,61% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Un pourcentage de résidences secondaires de 76,09%, comme à Vieux-Boucau-les-Bains, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

10:30 - Vieux-Boucau-les-Bains : la mobilisation des électeurs aux européennes Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17h. L'étude des derniers scrutins européens permet de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 40,36% des inscrits sur les listes électorales de Vieux-Boucau-les-Bains (Landes) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 48,73% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Les européennes à Vieux-Boucau-les-Bains sont lancées Le taux de participation sera incontestablement un facteur déterminant de ces élections européennes 2024 à Vieux-Boucau-les-Bains. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 24,3% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une abstention de 18,95% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle atteignait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. La baisse du pouvoir d'achat, combinée avec les incertitudes engendrées par la guerre au Moyen-Orient pourraient entre autres de faire augmenter la participation à Vieux-Boucau-les-Bains.