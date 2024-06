Résultat des européennes à Moliets-et-Maa : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche à l'issue de ces élections européennes ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, puisqu'on attend les intentions des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives à Moliets-et-Maa, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 26,42% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait atteint 7,03% à Moliets-et-Maa, contre 29,28% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer dans la soirée...

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Moliets-et-Maa ? Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera déterminant pour ces européennes 2024, au niveau local, comme dans le reste de la France. À Moliets-et-Maa, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 16,92% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 15,73% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position lors de la présidentielle 2022 à Moliets-et-Maa Ce sont Emmanuel Macron avec 30,64% et Jean-Luc Mélenchon avec 20,19% qui finissaient aux deux premières places après le premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans à Moliets-et-Maa. Marine Le Pen ne s'arrogeait pour sa part que 15,73%. C'est finalement son rival qui remportera l'adhésion des électeurs avec 64,91% contre 35,09% pour Le Pen au second round dans la localité. Avec 13,84%, le RN sera devancé par la suite par les 38,36% du binôme Ensemble ! Au premier tour des législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Ce ne sera pas mieux au second tour, le RN étant toujours inexistant localement.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position lors des élections européennes 2019 à Moliets-et-Maa Les résultats de ce 9 juin seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? À Moliets-et-Maa, les dernières européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 29,28% des voix. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Yannick Jadot avec 17,11% et Jordan Bardella avec 16,92%.

11:45 - Moliets-et-Maa : élections européennes et dynamiques démographiques Devant le bureau de vote de Moliets-et-Maa, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 1 264 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 236 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la localité, 13,71 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 8,9 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 42,08% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 29,97% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1047,84 €, accable une commune qui vise plus de prospérité. À Moliets-et-Maa, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Elections européennes à Moliets-et-Maa : état des lieux de l'abstention L'observation des résultats des derniers scrutins européens permet de comprendre le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 40,93% des votants de Moliets-et-Maa. L'abstention était de 51,87% en 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l’échelle de toute la France, le plus haut taux d'abstention a été constaté au moment du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,7%. À Moliets-et-Maa, 63,12% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - C'est l'heure de voter à Moliets-et-Maa : les européennes débutent Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Moliets-et-Maa ? La perte de pouvoir d'achat et ses retombées sur le moral des ménages sont de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Moliets-et-Maa (40660). Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, 76,77% des électeurs habilités dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 83,31% au premier tour, ce qui représentait 988 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.