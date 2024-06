En direct

19:21 - Quel résultat pour Raphaël Glucksmann à gauche à la fin de ces élections européennes 2024 ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, s'était élevé à 3,48% à Vignacourt, contre 16,44% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les études sondagières publiées lors de la campagne. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. Au cours du premier tour des législatives à Vignacourt, le binôme Nupes avait en effet cumulé 39,89% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le verdict dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes ou encore du Parti communiste.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Vignacourt avant les européennes La part des électeurs en faveur du RN sera l'enseignement majeur pour cette élection européenne 2024 au niveau local. À Vignacourt, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 35,09% au terme du rendez-vous européen et Marine Le Pen 33,1% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que prévoient les sondages récents à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour les européennes Marine Le Pen a énormément séduit à Vignacourt pendant la présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 33,1% des voix dès le premier round. En finale de cette présidentielle, c'est de nouveau elle qui se plaçait en tête avec 53,46%, devant Emmanuel Macron à 46,54%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 25,47% des votes sur place, contre 39,89% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (56,89%).

12:45 - Il y a cinq ans, une élection très tranchée Le résultat de ce dimanche soir va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? Dans le détail, 333 électeurs de Vignacourt avaient choisi le parti lepéniste à l'époque, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme général en chef, avait attiré ainsi 35,09% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 16,44% et Yannick Jadot à 10,01%.

11:45 - Les enjeux locaux de Vignacourt : tour d'horizon démographique Quel portrait faire de Vignacourt, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 1 088 logements pour 2 299 habitants, la densité de la commune est de 81 habitants par km². Ses 105 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 720 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (84,74 %) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 36,2% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 46,53% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 616,97 €, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. Vignacourt manifeste la vivacité et les valeurs d'une Europe en mutation.

10:30 - Vignacourt : retour sur la participation aux dernières élections européennes Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des précédentes élections. Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 49,00% des inscrits sur les listes électorales de Vignacourt. L'abstention était de 57,3% lors du scrutin européen de 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de scrutin. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - Les européennes démarrent à Vignacourt : quel sera le taux d'abstention ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Vignacourt ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 46,8% au premier tour et seulement 45,14% au deuxième tour. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 73,52% dans la ville. Le taux de participation était de 75,11% au deuxième tour, ce qui représentait 1 473 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.