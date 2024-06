Résultat des européennes à Berteaucourt-les-Dames : l'élection 2024 en direct

17:23 - Marine Le Pen en première position à la dernière présidentielle à Berteaucourt-les-Dames

L'élection suprême s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. Elle prenait les devants avec 39,77% au 1er round contre 23,05% pour Emmanuel Macron et 16,07% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Au deuxième tour, face à Macron, elle s'était aussi imposée avec 62,24% contre 37,76%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 26,51% des suffrages sur place, contre 44,36% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 60,77%.