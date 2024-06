Résultat des européennes à Vignot : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Vignot, quels reports de voix à gauche ce soir ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait atteint 6,77% à Vignot, contre 20,72% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui n'a pas survécu. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 à Vignot, le binôme Nupes avait en effet obtenu 21,81% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Quelle performance pour le RN lors des européennes à Vignot ? À Vignot, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 32,07% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 31% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que dessinent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Les inscrits de Vignot plutôt favorables à Le Pen il y a deux ans L'élection suprême avait offert un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans à Vignot. La cheffe de file du parti frontiste cumulait déjà 31% au 1er tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 29,4% et 14,41% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,55% contre 51,45%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 22,25% des votes sur place, contre 30,62% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (63,82%).

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Vignot Regarder en arrière peut encore sembler une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Vignot, avec 32,07%, soit 161 voix dans la ville. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 20,72% et Yannick Jadot à 11,35%.

11:45 - Vignot : quand les données démographiques façonnent les urnes La démographie et le profil socio-économique de Vignot déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. La pyramide des âges peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans le village, 31% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 8,16% ont plus de 75 ans. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (80,64%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 461 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (20,81%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,55%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Vignot mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 26,77% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Vignot Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : la participation aux européennes s'élevait à 50,1%, en amélioration par rapport à 2014. Au fil des précédentes consultations politiques, les 1 308 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Au moment des européennes de 2019, 54,5% des personnes en âge de voter à Vignot avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 44,13% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Vignot Ce 9 juin, lors des européennes à Vignot, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 26,33% au sein de la commune. L'abstention était de 21,52% au deuxième tour. En proportion, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,52% au premier tour. Au second tour, 52,21% des citoyens ne se sont pas déplacés. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions en matière énergétique et économique seraient par exemple capables de faire augmenter la participation à Vignot.