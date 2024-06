Résultat des européennes à Villaines-les-Rochers : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À Villaines-les-Rochers, que vont trancher les électeurs de la Nupes ? L'union des partis de gauche aux législatives ayant explosé en vol, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Villaines-les-Rochers, le binôme Nupes avait en effet enregistré 34,48% des votes dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait glané 6,58% à Villaines-les-Rochers, contre 18,63% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - À Villaines-les-Rochers, un Rassemblement national favori ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera une des clés pour ces élections européennes localement. Alors qu'on annonce une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Villaines-les-Rochers semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote sur place.

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Villaines-les-Rochers avec 24,07% contre 25,53% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 44,15% contre 55,85%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 22,66% au premier tour, contre 34,48% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sur la commune de Villaines-les-Rochers, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera choisie à l'issue du second tour, achevant l'échec de l'ancien Front national.

12:45 - 26,58% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Villaines-les-Rochers Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file à l'époque, était au plus haut à Villaines-les-Rochers, à 26,58%. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 18,63% et Yannick Jadot à 15,62%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Villaines-les-Rochers : un regard sur la démographie locale Dans la ville de Villaines-les-Rochers, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 84 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,08%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles détenant au moins une voiture (80,53%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 412 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (4,84%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,36%) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Villaines-les-Rochers mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 27,84% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes précédentes à Villaines-les-Rochers Choisir les futurs députés européens n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h. L'étude des précédentes élections est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, 390 inscrits sur les listes électorales de Villaines-les-Rochers s'étaient rendus aux urnes (soit 53,21%), contre une participation de 48,84% pour les européennes de 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Villaines-les-Rochers : scrutin en cours Le niveau d'abstention sera à n'en pas douter un critère décisif des européennes à Villaines-les-Rochers. La baisse du pouvoir d'achat serait susceptible d'inciter les citoyens de Villaines-les-Rochers à s'intéresser plus fortement du scrutin. Lors du premier tour de la présidentielle, sur les 761 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 17,08% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 18,13% au second tour. En proportion, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 46,07% au premier tour. Au second tour, 49,35% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote.