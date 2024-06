Résultat des européennes à Villaines-sous-Malicorne : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Les performances du Rassemblement national à Villaines-sous-Malicorne avant les européennes En sautant les législatives, la progression du RN semble déjà forte à Villaines-sous-Malicorne entre Jordan Bardella en 2019 (29,75%) et Marine Le Pen en 2022 (36,27% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 7 points. Mais l'acsension pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver tout proche des 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Avantage RN à Villaines-sous-Malicorne ? Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient donné lieu à un beau résultat pour le Rassemblement national à Villaines-sous-Malicorne. Le parti s'était élevé en tête dans la cité avec 31,55% au premier tour. Il gagnait ensuite avec 57,14% au second sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 36,27% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,42% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,34%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 59,22%, devant Emmanuel Macron à 40,78%.

12:45 - Quels étaient les résultats des élections européennes à Villaines-sous-Malicorne en 2019 ? Le résultat de ce dimanche va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? A l'époque, à Villaines-sous-Malicorne, la liste Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, avec 29,75% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 13,77% et François-Xavier Bellamy à 8,54%. Dans le détail, 108 habitants avaient alors été séduits par le RN dans la commune.

11:45 - Villaines-sous-Malicorne : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la commune de Villaines-sous-Malicorne, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de 35% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 5,97%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (11,21%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 370 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,48%) et le nombre de résidences HLM (4,44% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Villaines-sous-Malicorne mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 34,32% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Villaines-sous-Malicorne ? La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux de participation qui est souvent très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle nationale, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Villaines-sous-Malicorne, 62,88% des votants avaient participé. Au cours des dernières années, les 1 049 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. En 2019, à l'occasion des élections européennes, le taux de participation s'était hissé à 56,38% dans la commune de Villaines-sous-Malicorne. Le taux de participation était de 46,67% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Villaines-sous-Malicorne À Villaines-sous-Malicorne, l'abstention constituera sans nul doute l'une des clés des européennes. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 51,57% au premier tour. Au second tour, 48,82% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 21,63% au niveau de la commune. Le taux d'abstention était de 19,27% au second tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au second tour, c’était plus qu’en 2017.