Résultat des européennes au Bailleul : l'élection 2024 en direct

Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent verdict des urnes apparait comme une évidence au moment de l'élection suivante. Dernières élections en date, les élections législatives avaient abouti à un joli démarrage pour le RN au Bailleul. Le parti avait fini en tête dans la ville avec 29,88% au premier tour. Il gagnait ensuite avec 52,33% au second (Le Bailleul ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 40,61% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,79% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,81%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 60,17%, devant Emmanuel Macron à 39,83%.

11:45 - Le Bailleul : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

La diversité démographique et les réalités socio-économiques du Bailleul façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le bourg, avec près de 37% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 9,53%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (70,61%) souligne le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisme. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (18,65%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 338 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,91%) et le nombre de résidences HLM (5,07% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation au Bailleul mettent en avant une diversité de qualifications, avec 35,51% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.