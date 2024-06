Résultat des européennes à Villandraut : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Qui de Glucksmann ou Hayer va dominer l'autre lors des élections européennes à Villandraut ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votants lors des législatives, elle a explosé en vol désormais, rendant très flou le vote de gauche dans les isoloirs. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Villandraut, le binôme Nupes avait en effet cumulé 27,52% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une poussée à affiner avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 11,92% à Villandraut, contre 19,21% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir...

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national lors des européennes à Villandraut ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera scruté à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Si on met face à face le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Villandraut. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. De quoi s'attendre à plus de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Villandraut penchaient pour Le Pen il y a deux ans Villandraut avait préféré Jean-Luc Mélenchon en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 22,88%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, bénéficiant de 24,17% des votes. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 46,79% contre 53,21%. Le RN ratait aussi la première marche à Villandraut par la suite, lors des élections des députés, avec 19,71% au premier tour, contre 27,52% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sur la commune de Villandraut, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera choisie au moment du second tour, confirmant la défaite du Rassemblement national.

12:45 - Quel verdict pour les élections européennes à Villandraut il y a cinq ans ? Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau sensé au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. C'est la liste Rassemblement national de Jordan Bardella qui était arrivée en tête des européennes à l'époque à Villandraut, avec 20,75% des suffrages exprimés, soit 94 voix dans la ville, devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 19,21% qui avait elle-même devancé la liste Yannick Jadot avec 14,35%.

11:45 - Élections européennes à Villandraut : un éclairage démographique À Villandraut, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influer sur les élections européennes. Avec 28% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 12,42%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (72,84%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 502 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,12%) révèle des besoins de soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (13,48%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Villandraut mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,12% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Villandraut : la mobilisation des citoyens aux européennes Au cours des dernières années, les 1 156 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 64,05% des électeurs de Villandraut, contre une participation de 50% lors du scrutin européen de 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? À travers tout le pays, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33%. À Villandraut, 54,06% des électeurs avaient voté.

09:30 - C'est l'heure de voter à Villandraut : l'abstention au cœur des préoccupations À Villandraut, le taux de participation constituera immanquablement l'un des critères essentiels du scrutin européen. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 852 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 23,12% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 16,78% au premier tour. En comparaison, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 41,56% au premier tour et seulement 42,84% au deuxième tour. La situation géopolitique actuelle est notamment en mesure de faire augmenter la participation à Villandraut.