19:31 - À Villandry, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? L'autre question de ces élections européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la rupture de la Nupes. La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Villandry, le binôme Nupes avait en effet réuni 27,13% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 6,24% à Villandry, contre 23,44% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son niveau dépendra évidemment cette fois de ceux de Manon Aubry (5,16% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (19,14% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,94% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - La liste Bardella favorite pour les européennes à Villandry ? Si en France, les instituts de sondage dessinent une progression du Rassemblement national à environ 10 points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des dernières européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella à environ 30% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que ce dernier n'a en fait pris que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Avantage Renaissance à Villandry ? Villandry avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 20,73%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, bénéficiant de 32,03% des suffrages. Et elle échouait aussi au second tour avec 37,15% contre 62,85%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 21,01% au premier tour, contre 27,13% pour le binôme Nupes. Au second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui remportera le plus de voix, avec 54,52% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - Nathalie Loiseau au sommet lors des dernières européennes à Villandry Les résultats de ce soir vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? Le podium des précédentes élections européennes à Villandry était le suivant : la liste de Nathalie Loiseau avec 23,44% des suffrages, suivie de la liste de Yannick Jadot avec 19,14% et Jordan Bardella avec 17,42%.

11:45 - Villandry et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Dans les rues de Villandry, le scrutin est en cours. Dotée de 528 logements pour 1 136 habitants, la densité de la ville est de 61 habitants par km². L'existence de 76 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le bourg, 18,05 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 19,28 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, dont 25,71% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 34,76% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 404,06 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Villandry, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Villandry : analyse du taux d'abstention aux précédentes européennes Cette élection européenne verra-t-elle une augmentation de l'abstention comme en 2009 où un record avait été battu avec 59,4% ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%, en amélioration par rapport à 2014. L'étude des derniers rendez-vous électoraux permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette localité. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, 44,28% des personnes aptes à voter à Villandry avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 52,82% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les européennes à Villandry sont lancées L'abstention sera immanquablement l'une des clés de ce scrutin européen 2024 à Villandry. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,6% au premier tour et seulement 49,51% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Villandry ? Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 82,1% dans la localité. Le taux de participation était de 83,17% au premier tour, c'est-à-dire 761 personnes. En proportion, au niveau de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.