19:28 - Renaissance et Parti socialiste à égalité aussi à Villasavary pour ces élections européennes 2024 ? La coalition de gauche aux législatives ayant éclaté, que choisiront ses électeurs pour ces élections européennes ? Pour le premier round des législatives, la candidature Nupes avait glané 23,34% des votes dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait glané 8,12% à Villasavary, contre 15,38% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Villasavary : 15,38% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 18,18% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 16,93% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Le Rassemblement national à Villasavary, un favori aux européennes ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points gagnés par le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Villasavary semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la ville. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Marine Le Pen en pôle position il y a deux ans à Villasavary Le résultat de l'expérience la plus récente dans les urnes peut sembler un élément précieux au moment du rendez-vous électoral du jour. Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient donné un très gros démarrage pour le RN à Villasavary. Le parti était arrivé en tête dans la ville avec 29,06% au 1er tour. Il gagnait ensuite avec 59,12% au 2e sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 31,23% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 19,21% et Emmanuel Macron troisième avec 18,18%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 62,28%, devant Emmanuel Macron à 37,72%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Villasavary Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut toujours sembler logique au moment du scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Villasavary, avec 36,54%, soit 171 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 15,38% et Yannick Jadot à 9,83%.

11:45 - Villasavary : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire de Villasavary, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 8,04% d'agriculteurs pour 1 215 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 76 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (73,42 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 22,22% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 45,21% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 796,98 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Villasavary, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Villasavary : un aperçu détaillé Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type d'élection. A l'échelle de l'Hexagone, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,3%. À Villasavary, 58,85% des votants avaient participé. Comment ont voté les électeurs de cette localité lors des précédentes consultations démocratiques ? Il y a 5 ans, pendant les précédentes élections européennes, le taux de participation s'était hissé à 60,59% des électeurs de Villasavary (Aude), contre un taux de participation de 50,95% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes commencent à Villasavary : l'abstention en question À Villasavary, la participation constituera l'une des clés de ces européennes. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 49,15% au premier tour. Au second tour, 47,91% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Villasavary ? Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 20,39% au niveau de la ville. L'abstention était de 20,81% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.