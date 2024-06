Résultat des européennes à Villaudric : l'élection 2024 en direct

En direct

19:30 - Quels sont les scénarios de reports des voix Nupes à Villaudric ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, avec comme inconnue le choix des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Villaudric, le binôme Nupes avait en effet réuni 28,05% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait glané 7,3% à Villaudric, contre 17,62% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : les 17,62% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,07% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,05% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Le Rassemblement national à Villaudric, un favori aux européennes ? Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera l'observation majeure localement pour ces élections des députés européens. À Villaudric, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 28,1% à l'issue du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 27,33% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Avantage RN à Villaudric ? C'est incontestablement le choix du président de la République qui est l'indicateur le plus précis sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait particulièrement frappé les esprits à Villaudric pendant la dernière élection présidentielle 2022 avec pas moins de 27,33% des électeurs dès le 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,79% contre 53,21%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 27,9% des voix sur place, contre 28,05% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (54,13%).

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes Le résultat de ce 9 juin va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, à Villaudric, la liste RN, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, avait remporté l'élection, glanant 28,1% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 17,62% et Yannick Jadot à 12,7%. Ce sont alors 177 électeurs qui s'étaient tournés vers elle dans la commune.

11:45 - Villaudric : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Devant le bureau de vote de Villaudric, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 632 habitants répartis dans 695 logements, cette commune présente une densité de 125 hab par km². Ses 119 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 475 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 21,33 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 21,45 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 26,79% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 48,42% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 150,85 €, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. À Villaudric, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'immigration, rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Villaudric ? Au cours des dernières années, les 1 665 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 42,06% des personnes aptes à participer à une élection à Villaudric avaient boudé les urnes, contre une abstention de 50,8% il y a dix ans. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type d'élection. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2019, le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 50%.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Villaudric Ce 9 juin, lors des européennes à Villaudric, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 55,11% au premier tour. Au deuxième tour, 49,68% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Villaudric ? Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, 79,38% des électeurs habilités dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 84,34% au premier tour, c'est-à-dire 1 034 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c’était moins qu’en 2017.