19:30 - Quels sont les scénarios de reports du score Nupes à Villematier ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, puisqu'on attend le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. A l'occasion du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 18,14% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 4,85% à Villematier, contre 18,78% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel candidat vont adopter les électeurs de la droite à Villematier ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national lors de ces élections européennes 2024 sera très analysé. Indicateur clé pour ce dimanche : Villematier compte parmi les rares communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 34,39% lors du vote européen et Marine Le Pen 30,2% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Villematier penchaient pour Le Pen à la présidentielle Les dernières consultations en date, les législatives, avaient donné un très bon démarrage pour le Rassemblement national à Villematier. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la cité avec 33,33% au 1er tour, mais sera battu en revanche au second par le binôme Nupes (Villematier ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même enregistré un meilleur chiffre aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt. Elle avait accumulé 30,2% au premier tour et 56,57% au deuxième dans la commune.

12:45 - À Villematier, Jordan Bardella au sommet lors des élections européennes 2019 Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble toujours indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. C'est la liste RN portée par Bardella qui l'avait emporté aux élections européennes il y a cinq ans à Villematier, avec 34,39% des voix exprimées, soit 163 voix, devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 18,78% et la liste Yannick Jadot avec 12,45%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Villematier Dans les rues de Villematier, le scrutin est en cours. Avec ses 1 097 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 88 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 327 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (87,97 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 41,5% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 47,4% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 7,86 euros, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. Pour finir, Villematier incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Abstention aux dernières élections européennes à Villematier : les chiffres clés Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des derniers scrutins européens. En 2019, pendant les élections européennes, sur les 512 inscrits sur les listes électorales à Villematier, 39,19% étaient restés chez eux, contre une abstention de 52,88% lors du scrutin de 2014. Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12 heures et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Villematier pour les européennes L'un des critères déterminants des élections européennes 2024 sera sans nul doute le taux d'abstention à Villematier. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,42% au premier tour. Au second tour, 50,41% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 18,41% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 15,8% au premier tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.