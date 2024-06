Résultat des européennes à Volx : l'élection 2024 en direct

Le verdict du plus récent scrutin est un élément intéressant au moment du rendez-vous électoral du jour. Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient offert un joli score pour le RN à Volx. Le parti frontiste avait fini en tête dans la cité avec 29,81% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Nouvelle union populaire écologique et sociale (Volx n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 31,84% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,16% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,73%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 52,29%, devant Emmanuel Macron à 47,71%.

11:45 - Comment la composition démographique de Volx façonne les résultats électoraux ?

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Volx, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 3 219 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 243 entreprises, Volx se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 31 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 11,18 % de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La population étrangère de 135 personnes favorise une ouverture culturelle inestimable. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 48,21% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 589,46 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Volx incarne la vivacité et l'authenticité d'une Europe en transition.