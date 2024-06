Résultat des européennes à Villeneuve-sur-Aisne : l'élection 2024 en direct

En direct

17:04 - Situation favorable au RN à Villeneuve-sur-Aisne ? Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient donné lieu à un bon score pour le RN à Villeneuve-sur-Aisne. Ce dernier avait terminé en tête dans la localité avec 28,94% au 1er round avant un formidable 50,67% au deuxième (Villeneuve-sur-Aisne n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 39,6% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,46% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 10,13%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 54,95%, devant Emmanuel Macron à 45,05%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Villeneuve-sur-Aisne Quel verdict était tombé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière nous semble encore une fois pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Le résultat de la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Villeneuve-sur-Aisne, avec 37,61%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 19,07% et Yannick Jadot à 10,99%.

11:45 - Les données démographiques de Villeneuve-sur-Aisne révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Villeneuve-sur-Aisne comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 1 279 logements pour 2 784 habitants, la densité de la ville est de 123 habitants/km². Ses 130 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 816 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (80,92 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 33,33% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 44,24% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 739,56 €, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. Ainsi, Villeneuve-sur-Aisne incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Perspectives de l'abstention aux dernières européennes à Villeneuve-sur-Aisne Comment votent ordinairement les électeurs de cette commune ? Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes élections européennes, 49,16% des électeurs de Villeneuve-sur-Aisne (Aisne) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 58,8% pour le scrutin européen de 2014. Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Villeneuve-sur-Aisne À Villeneuve-sur-Aisne, le niveau d'abstention sera à n'en pas douter un critère déterminant des européennes 2024. Les populations des communes de petite taille votent toujours plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ? Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 80,08% des personnes aptes à voter dans la ville avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 77,78% au premier tour, c'est-à-dire 1 526 personnes. Au niveau national, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.