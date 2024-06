En direct

19:08 - Qui de Glucksmann ou Hayer va battre l'autre lors des européennes à Villers-lès-Nancy ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, s'était arrogé 8,63% à Villers-lès-Nancy, contre 29,59% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré son excellent score lors des dernières législatives, en 2022. La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des élections du Parlement à Villers-lès-Nancy, le binôme Nupes avait en effet glané 33,33% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa véritable base à Villers-lès-Nancy, entre les 29,59% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 35,9% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 31,94% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Villers-lès-Nancy avant les européennes Les sondages d'intentions de vote imaginent une liste Bardella à environ 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que sa marque des précédentes élections européennes. Selon une simple addition, cette tendance doit le pousser à 24% à Villers-lès-Nancy, soit 10 points de plus également que son score de l'époque dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on note que le parti n'a enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait relativiser les projections les plus farfelues.

15:02 - Avantage Hayer à Villers-lès-Nancy ? Dans la ville de Villers-lès-Nancy, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec un timide 15,07%, la cheffe du RN était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 35,9% et 21,48% des suffrages. Le deuxième tour ne lui sera pas plus favorable, Emmanuel Macron l'emportant avec 71,63% contre 28,37% pour Le Pen. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 14,56%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV réuniront 33,33% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme LREM vainqueur localement.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau au sommet lors des élections européennes Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quel résulat s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella avait pris une petite déculottée aux européennes dans la commune. La tête de liste achevait l'élection troisième, avec 14,76%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 29,59% et Yannick Jadot avec 16,37%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Villers-lès-Nancy Au cœur de la campagne électorale européenne, Villers-lès-Nancy se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 29,17% de cadres supérieurs pour 14 761 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 748 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 8 339 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (78,72 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les 495 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Parmi cette diversité sociale, près de 49,18% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 407,34 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Villers-lès-Nancy incarne la vivacité et l'authenticité d'une Europe en transition.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Villers-lès-Nancy Les européennes mobilisant moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau national, le pic d'abstention a été observé durant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À Villers-lès-Nancy, 62,16% des habitants ne s'étaient pas déplacés. L'analyse des résultats des consultations démocratiques passées permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, 41,8% des inscrits sur les listes électorales de Villers-lès-Nancy avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 51,35% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes débutent à Villers-lès-Nancy : la participation en question À Villers-lès-Nancy, l'abstention constituera indiscutablement l'une des clés du scrutin européen 2024. La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur la vie des Français pourraient en effet inciter les citoyens de Villers-lès-Nancy (54600) à ne pas rester chez eux. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 75,77% des inscrits sur les listes électorales de la commune. La participation était de 77,2% au premier tour, ce qui représentait 8 069 personnes. En proportion, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 54,39% au premier tour et seulement 53,27% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Villers-lès-Nancy ?