Résultat des européennes à Villiers-en-Lieu : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Que vont décider les électeurs de la Nupes à Villiers-en-Lieu ? L'union des partis de gauche aux législatives ayant éclaté, qu'adviendra-t-il de ses électeurs lors de ces élections européennes ? Le jour du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 9,89% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 12% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était arrogé 3,33% à Villiers-en-Lieu, contre 15,45% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir...

17:08 - Quelle performance pour la liste RN lors des européennes à Villiers-en-Lieu ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera un point d'observation clé pour ces élections 2024 localement, comme dans le reste du pays. Si on compare le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 2 points à Villiers-en-Lieu. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion annonçant plutôt à la formation une explosion de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. Assez pour anticiper plus de 50% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant le scrutin Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient donné un bon score pour le Rassemblement national à Villiers-en-Lieu. Le parti s'était hissé en tête dans la localité avec 38,34% au 1er round et surtout 50,38% au 2e (Villiers-en-Lieu n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 45,9% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,74% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 9,11%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 62,6%, devant Emmanuel Macron à 37,4%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella devant les autres lors des élections européennes Le résultat de ce dimanche soir va-t-il s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? C'est la liste emmenée par Jordan Bardella qui avait fini première des élections du Parlement européen il y a cinq ans à Villiers-en-Lieu, avec 43,33% des bulletins valides (286 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 15,45% qui avait elle-même devancé François-Xavier Bellamy avec 7,12%.

11:45 - Élections européennes à Villiers-en-Lieu : un éclairage démographique Quel portrait faire de Villiers-en-Lieu, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 476 habitants répartis dans 704 logements, cette commune présente une densité de 119 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 66 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 819 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (13,49 %) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 42,11% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 38,46% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 90,80 €, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. Villiers-en-Lieu manifeste la vigueur et l'authenticité d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Villiers-en-Lieu ? Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 40,43% dans la commune de Villiers-en-Lieu, à comparer avec une abstention de 56,91% en 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%.

09:30 - Les européennes commencent à Villiers-en-Lieu : la participation en question L'un des facteurs décisifs des élections européennes sera immanquablement le niveau de participation à Villiers-en-Lieu. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 51,49% au premier tour et seulement 53,1% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Villiers-en-Lieu pour les européennes ? Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 20,09% dans la commune, à comparer avec une abstention de 23,14% au premier tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.