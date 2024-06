En direct

19:26 - À Bettancourt-la-Ferrée, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à la loupe L'union des partis de gauche aux législatives faisant déjà partie du passé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? Pour le premier round des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 17,01% des voix dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 4% à Bettancourt-la-Ferrée, contre 22,82% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Bettancourt-la-Ferrée pour la liste Rassemblement national ? À Bettancourt-la-Ferrée, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 31,8% à l'issue du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 28,49% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce qu'annoncent les sondages en 2024 à l'échelle de la France, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les inscrits de Bettancourt-la-Ferrée plutôt favorables à Macron à la présidentielle Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Bettancourt-la-Ferrée avec 28,49% contre 30,06% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 48,72% contre 51,28%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Bettancourt-la-Ferrée quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 28,05% au premier tour, contre 28,05% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Bettancourt-la-Ferrée, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera préférée à l'issue du second tour, achevant la mise à l'écart du Rassemblement national.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Bettancourt-la-Ferrée Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore comme évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. 31,8% des voix avaient cheminé vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 22,82% et François-Xavier Bellamy à 8,86%. Le mouvement eurosceptique s'était imposé avec 262 votants de Bettancourt-la-Ferrée.

11:45 - Bettancourt-la-Ferrée aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Bettancourt-la-Ferrée comme dans toute la France. Avec ses 1 795 habitants, cette localité est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 131 entreprises témoignent d'une économie prospère. Dans la localité, 14,99 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 17,56 % ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Bettancourt-la-Ferrée forme une communauté diversifiée, avec ses 170 résidents étrangers, soit 9,48% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, 31,33% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 330,60 euros, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Bettancourt-la-Ferrée montre l'attachement des habitants aux valeurs européennes.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Bettancourt-la-Ferrée L'observation des résultats des précédentes consultations politiques est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 58,09% des inscrits sur les listes électorales de Bettancourt-la-Ferrée (Haute-Marne) avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 47,74% il y a dix ans. Les européennes mobilisant moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Bettancourt-la-Ferrée ? À Bettancourt-la-Ferrée, l'un des critères essentiels de ces élections européennes 2024 sera le taux de participation. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 76,33% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 76,6% au premier tour, c'est-à-dire 1 110 personnes. En comparaison, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 55,2% au premier tour. Au second tour, 51,62% des électeurs se sont déplacés. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des familles, combinée avec les incertitudes liées à la guerre en Ukraine sont de nature à ramener les électeurs de Bettancourt-la-Ferrée (52100) dans les bureaux de vote.