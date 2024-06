Résultat des européennes à Vineuil : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À Vineuil, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Après le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux sont donnés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion. Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM lors des européennes 2019, avait atteint 20,2% à Vineuil, contre 3,56% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a été dissoute malgré sa percée lors des législatives, en 2022. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Vineuil, le binôme Nupes avait en effet accumulé 13,53% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,2% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,35% pour Yannick Jadot, 2,07% pour Fabien Roussel et 1,94% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Quel verdict pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella à Vineuil ? À Vineuil, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 35,05% à l'issue du rendez-vous européen et Marine Le Pen 35,13% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que prédisent les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Vineuil Le verdict de l'élection la plus récente peut sembler un indice précieux au moment de l'élection. Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient donné un puissant démarrage pour le Rassemblement national à Vineuil. Le parti s'était hissé en tête dans la cité avec 33,40% au 1er tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Les Républicains sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,13% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,69% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,2%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 54%, devant Emmanuel Macron à 46%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des élections de 2019 à Vineuil Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut toujours sembler sensé au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, 177 habitants de Vineuil passés par les isoloirs s'étaient tournés vers la liste Rassemblement national à l'époque, aux élections européennes. La liste, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait attiré ainsi 35,05% des votes devant Nathalie Loiseau à 20,2% et François-Xavier Bellamy à 9,7%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Vineuil : ce qu'il faut retenir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Vineuil comme dans toute la France. Dotée de 568 logements pour 1 239 habitants, la densité de la commune est de 27 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 45 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 667 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (85,56 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 35,67% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 37,33% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 132,89 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour finir, Vineuil incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Vineuil Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : la participation aux élections européennes atteignait 50,12%. Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette localité, il est indispensable d'observer les résultats des dernières élections. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 546 inscrits sur les listes électorales de Vineuil avaient participé au vote (soit 59,67%). La participation était de 43,79% en 2014.

09:30 - Election à Vineuil : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Vineuil, le niveau de participation sera l'un des facteurs essentiels de ce scrutin européen 2024. La baisse du pouvoir d'achat est par exemple capable de pousser les habitants de Vineuil à s'intéresser plus fortement du scrutin. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 78,24% au sein de la localité, contre une participation de 81,08% au deuxième tour, soit 763 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c’était moins qu’en 2017.