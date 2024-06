Résultat des européennes à Vinneuf : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Vinneuf avant les européennes ? Si on associe le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Vinneuf. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. De quoi anticiper environ 50% dans la ville cette fois ?

15:02 - Quelques tendances de 2022 à analyser pour les élections de 2024 Dernières élections en date, les législatives avaient donné un très gros score pour le RN à Vinneuf. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la commune avec 44,10% au 1er tour avant un formidable 66,23% au second sur la circonscription du secteur. Le RN a même enregistré un meilleur score aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques mois plus tôt. Elle avait rassemblé 41,14% au premier tour et 62,92% au deuxième dans la ville.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Vinneuf Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble de nouveau pertinent au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Si on rentre dans le détail, la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, s'était arrogée les élections du Parlement européen à l'époque. Le mouvement avait convaincu 39,66% des voix, contre Nathalie Loiseau à 15,37% et Yannick Jadot à 9,11%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Vinneuf : un regard sur la démographie locale Quel portrait faire de Vinneuf, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 583 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 75 entreprises, Vinneuf offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (73,95 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,88% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 43,79% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 561,22 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Ainsi, à Vinneuf, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Taux de participation lors des dernières européennes à Vinneuf : les chiffres clés Y aura-t-il une progression de l'abstention des citoyens français aux européennes, à l'image du record de 59% enregistré en 2009 ? Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2019, le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 50%. Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des consultations démocratiques passées ? En 2019, lors des européennes, parmi les 551 personnes en âge de voter à Vinneuf, 46,81% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 52,48% il y a dix ans.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Vinneuf À Vinneuf, le niveau d'abstention constituera immanquablement un critère important du scrutin européen. La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des foyers français cumulée avec les craintes liées à la situation géopolitique actuelle, seraient capables de renforcer l'engagement civique des habitants de Vinneuf . Au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 117 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 74,49% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 77,26% au premier tour, ce qui représentait 863 personnes. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.