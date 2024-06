Résultat des européennes à Courlon-sur-Yonne : l'élection 2024 en direct

Les élections les plus proches, les législatives, avaient donné un très bon résultat pour le Rassemblement national à Courlon-sur-Yonne. Le parti frontiste avait fini en tête dans la ville avec 45,17% au premier round avant un formidable 67,00% au 2e, lui promettant d'être au sommet à l'échelon municipal sur l'unique circonscription de la zone. Il a même fait un meilleur score aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat quelques mois plus tôt. La cheffe de la formation avait rassemblé 42,26% au 1er tour et 67,72% au 2e dans la cité.

Dans la commune de Courlon-sur-Yonne, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le village, avec près de 30% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 10,04%. De plus, le taux de familles propriétaires (85,99%) met en exergue le poids des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le taux de familles possédant au moins une voiture (77,65%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 456 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (9,59%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (2,04%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Courlon-sur-Yonne mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,28% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.