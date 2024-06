Résultat des européennes à Viriville : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces européennes 2024 ? L'autre question de ces élections européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale. A l'occasion du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 21,16% des bulletins dans la localité. Une poussée à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 5,53% à Viriville, contre 17,56% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel score à Viriville à l'issue des européennes ? A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national lors de ces élections européennes sera très scruté. Si en France entière, les intentions de vote chiffrent une progression moyenne du Rassemblement national à près de dix points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella à environ 40% dans la commune), il faut réaliser pourtant que celui-ci n'a visiblement grappillé que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les habitants de Viriville penchaient pour Marine Le Pen en 2022 La préférence des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection suprême. Marine Le Pen avait frappé particulièrement fort à Viriville pendant la dernière présidentielle 2022 avec pas moins de 28,29% des voix au 1er round. Au second tour deux semaines plus tard, c'est aussi la figure de l'ancien FN qui passait devant avec 51,13%, devant Emmanuel Macron à 48,87%. Lors de l'échéance suivante, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 22,6% des voix sur place, contre 28,03% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (59,78%).

12:45 - En 2019, un précédent très instructif Regarder en arrière apparait de nouveau comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Viriville, la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait remporté l'élection, glanant 25,95% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 17,56% et Yannick Jadot à 12,4%. Ce qui correspond à 136 votes dans la ville.

11:45 - Viriville : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Dans les rues de Viriville, les élections sont en cours. Avec ses 1 706 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 152 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 972 foyers fiscaux. Le taux de familles détenant au moins une voiture (77,03 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 25,44% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 44,33% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1760,87 €, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. Pour conclure, à Viriville, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : quelle situation à Viriville ? L'analyse des scrutins européens antérieurs est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune. En 2019, lors des européennes, 570 personnes en âge de participer à une élection à Viriville s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 51,63%). Le taux de participation était de 40,05% en 2014. Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le taux de participation aux élections européennes atteignait 50,1%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Viriville pour les européennes À Viriville, l'un des facteurs principaux du scrutin européen sera immanquablement le taux de participation. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,66% au premier tour. Au second tour, 54,32% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Au premier tour de la présidentielle, sur les 1 135 personnes en âge de voter au sein de la ville, 21,23% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 23,17% au second tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.