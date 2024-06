Résultat des européennes à Virsac : l'élection 2024 en direct

Alors que la Nouvelle union populaire et sociale a marqué les esprits lors des élections législatives, elle a explosé en vol désormais, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. A l'occasion du premier round des législatives, la candidature Nupes avait attiré 25,29% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait glané 6,88% à Virsac, contre 13,76% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

On remarque que Virsac compte parmi les quelques communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 44,44% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 37,96% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les inscrits de Virsac plutôt favorables à Le Pen il y a deux ans

Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient offert un très gros score pour le Rassemblement national à Virsac. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la cité avec 42,30% au 1er tour. Il s'imposait ensuite avec 60,25% au 2e sur l'unique circonscription couvrant la zone. Le RN a même récolté un résultat plus haut encore aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle quelques mois plus tôt. Celle-ci avait engrangé 37,96% au premier tour et 61,39% au second dans la cité.