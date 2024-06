Résultat des européennes à Saint-Laurent-d'Arce : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Quel résultat pour Raphaël Glucksmann à gauche à l'issue de ces européennes ? Après le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes arriveraient dans un mouchoir de poche ce soir, selon les études sondagières menées lors de la campagne. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM lors des européennes 2019, s'était élevée à 17,53% à Saint-Laurent-d'Arce, contre 6,42% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé en vol malgré sa performance lors des législatives. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Saint-Laurent-d'Arce, le binôme Nupes avait en effet obtenu 21,92% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,96% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,61% pour Yannick Jadot, 1,97% pour Fabien Roussel et 2,74% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Quel résultat à Saint-Laurent-d'Arce pour les candidats RN ? Le résultat obtenu par le RN sera le grand sujet pour cette élection du Parlement européen 2024, localement. À Saint-Laurent-d'Arce, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 36,81% au terme du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 33,92% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que dessinent les sondages récents sur la France entière, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Vent favorable au RN à Saint-Laurent-d'Arce ? Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné un très bon score pour le Rassemblement national à Saint-Laurent-d'Arce. Le parti s'était élevé en tête dans la cité avec 37,44% au premier round et surtout 55,03% au second sur la circonscription du lieu. Le RN a même réalisé un meilleur résultat aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République quelques mois plus tôt. Celle-ci avait rassemblé 33,92% au 1er tour et 52,33% au 2e dans la commune.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Saint-Laurent-d'Arce Quel verdict s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière apparait aussi comme sensé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. A l'époque, à Saint-Laurent-d'Arce, la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, l'avait emporté, glanant 36,81% des votes contre Nathalie Loiseau à 17,53% et Yannick Jadot à 10,76%.

11:45 - Saint-Laurent-d'Arce : européennes et dynamiques démographiques Dans les rues de Saint-Laurent-d'Arce, le scrutin est en cours. Avec ses 1 526 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 140 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la commune, 34 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 6,0 % de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 32,83% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 39,06% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 761,47 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Saint-Laurent-d'Arce, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'intégration, se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Saint-Laurent-d'Arce : étude du taux de participation aux européennes L'étude des derniers scrutins européens permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. Pendant les dernières élections européennes, 615 inscrits sur les listes électorales de Saint-Laurent-d'Arce (Gironde) avaient pris part au vote (soit 59,77%), contre une participation de 45,57% lors des élections européennes de 2014. Près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : la participation aux européennes représentait 50,1%.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Saint-Laurent-d'Arce À Saint-Laurent-d'Arce, l'un des critères importants de ces élections européennes sera à n'en pas douter le taux de participation. Les habitants des communes de petite taille se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ? Il y a 2 ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 19,64% des votants de la ville. L'abstention était de 17,3% au premier tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.